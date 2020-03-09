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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Дело MH17. В прокуратуре Нидерландов заявили, что боевики "ДНР" не могут прятаться за правилами войны

Прокурор по делу крушения малайзийского самолета на Донбассе Вард Фердинандюсс заявил, что боевикам "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку они не проводили законную военную операцию.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе
Фото: EPA

Боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777 рейса MH17, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны. Об этом 9 марта во время слушаний в Нидерландах заявил прокурор Вард Фердинандюсс,сообщает "Европейская правда".

Фердинандюсс уверен, что боевикам "не удастся спрятаться за законами войны", поскольку не они не проводили законную военную операцию.

Таким образом прокуратура пыталась помешать вероятной линии защиты о том, что боевиков нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право – то есть под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.

Кроме того, по словам прокурора, боевики "ДНР" не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства.

"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов (лица, принимающие участие в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус. – "ГОРДОН"), они подлежат преследованию как обычные граждане", – пояснил прокурор.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

Сегодня в Нидерландах начался судебный процесс.

Теги: Нидерланды, авиакатастрофа, Донбасс, MH17, ДНР, война в Украине
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