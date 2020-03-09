Адвокаты боевиков могут затянуть рассмотрение дела MH17 – прокурор

Прокурор Дигна ван Буцелар уверена, что если подозреваемые боевики Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Леонид Харченко захотят поучаствовать в рассмотрении дела по MH17, то это приведет к затягиванию процесса.

Только один из подозреваемых в деле MH17 – Олег Пулатов – принимает участие в судебном процессе Фото: EPA

Обвиняемые в причастности к сбиванию самолета рейса MH17 боевики могут затянуть судебное разбирательство, если направят в Нидерланды своих адвокатов. Об этом заявила руководитель обвинения, прокурор Дигна ван Буцелар, пишет "Европейская правда".

По ее словам, трое обвиняемых, которые не представлены в процессе: россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко, – сохраняют право сообщить суду о своем участии.

Буцелар добавила, что сейчас эти трое подозреваемых считаются отказавшимися от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которого исчисляется тысячами страниц.

"Всегда возможно пересмотреть решение о своем отсутствии в процессе. Сможет ли это задержать рассмотрение дела – да, наверное, задержит", – подчеркнула она.

Также в процессе может возникнуть необходимость перевода документов на русский язык.

"Я уверена, что часть файла будет переведена. Какая именно часть – будет решено судом завтра", – отметила прокурор.

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Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс.