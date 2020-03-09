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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

"Гиркин капут!" Хмурый и другие фигуранты дела MH17 выпивали на яхте в Крыму. Видео

Обвиняемый по делу о сбитом над Донбассом Boeing рейса МН17 полковник ГРУ Сергей Дубинский (Хмурый) и фигуранты опубликованных СБУ после крушения перехватов телефонных разговоров Игорь Безлер, Александр Ходаковский и Василий Геранин (Макогонов) вместе отдыхали на яхте в аннексированном Крыму. Это видео вошло в документальный фильм проекта "Донбасс.Реалии" "Фигуранты дела МН17: кругосветное путешествие вместо скамьи подсудимых". На яхте экс-боевики "ДНР" пьют виски, поднимая бокалы за другого обвиняемого по делу MH17 Игоря Гиркина (Стрелкова).

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Гиркина и Дубинского заочно судят в Нидерландах
Гиркина и Дубинского заочно судят в Нидерландах
Фото: ЕРА

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс. Обвиняемые, за исключением Пулатова, не прислали своих адвокатов.

видео

Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Крым, Игорь Безлер, MH17, Бук, Александр Ходаковский, ДНР, яхта, Сергей Дубинский
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