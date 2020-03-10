Свидетели по делу о крушении MH17 заявили о страхе за свою жизнь – прокурор

Почти все свидетели по делу о крушении MH17 на Донбассе рассказали следствию, что хотели бы сохранить анонимность из страха за свою безопасность. Некоторых из них на оккупированной территории преследовали вооруженные люди, сообщил прокурор в зале суда.

Сегодня – второй день процесса Фото: ЕРА

Значительная часть свидетелей в судебном процессе по делу о крушении MH17 подвергаются серьезному риску, поэтому их нужно оберегать и защищать. Об этом сегодня заявил прокурор по этому делу в ходе заседания, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Прокурор рассказал, что почти все свидетели по этому делу сказали о том, что хотели бы сохранить анонимность из-за страха за свою безопасность.

Так, один из свидетелей, ранее проживавший на оккупированной территории, рассказал, что вооруженные люди дважды наведывались к нему в дом, после чего он был вынужден покинуть его.

Еще один свидетель, проживающий на подконтрольной украинскому правительству территории, сказал, что боится огласки из страха быть задержанным российскими спецслужбами.

Прокурор подчеркнул, что на оккупированных боевиками территориях Донбасса по-прежнему фиксируются случаи пыток в отношении людей, а российские спецслужбы принимают участие в убийствах по всему миру.

Он добавил, что следствие убедилось в том, что ГРУ и ФСБ принимают участие в том числе в войне на Донбассе.

Например, один из свидетелей заявил, что российские военные вместе с боевиками присутствовали на месте запуска "Бука", из которого был сбит самолет MH17. Прокурор напомнил, что россияне делали все возможное, чтобы воспрепятствовать расследованию, в частности, они с территории РФ взламывали электронные системы, которыми пользовались нидерландские расследователи дела о крушении самолета.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам JIT, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ "экс-министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко. Позже им предъявили обвинения.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс. Дело рассматривает окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Адвокат одного из обвиняемых по делу, Олега Пулатова, Сабине тен Дуссхате в суде заявила, что ее подзащитный не считает себя виновным.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сообщил, что часть родственников погибших в авиакатастрофе будут требовать финансовой компенсации.

Прокурор Вард Фердинандюсс на суде отметил, что боевиков, причастных к сбиванию Boeing 777, будут судить по уголовному праву, так как они не представляют армию ни одного из государств, а значит, и не подпадают под конвенции, регулирующие правила и обычаи войны.