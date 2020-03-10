Если бы не Россия, сепаратистские мятежи в Донецке и Луганске были бы подавлены – Турчинов

Успешное подавление сепаратистских мятежей весной 2014 года в Украине сорвало планы Кремля о полной дестабилизации ситуации в Украине и начале широкомасштабного наступления, заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Турчинов: Военно-политическое руководство России надеялось, что "русская весна" приведет к полной дестабилизации и хаосу в стране, а мы не сможем с этим совладать. Мы их "разочаровали" Фото: EPA

Украинские власти весной 2014 года смогли бы подавить сепаратистские выступления в Донецке и Луганске, если бы Россия не перебросила спецподразделения на Донбасс. Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он отметил, что Россия планировала начать широкомасштабное наступление на материковую часть Украины с 1 марта, надеясь к тому моменту завершить оккупацию Крыма.

"Но до 1 марта они не смогли завершить захват Крыма. Тем, что наши ребята (военные в Крыму. – "ГОРДОН") продержались фактически месяц, они им сломали все планы. Второй момент: военно-политическое руководство России надеялось, что так называемая "русская весна" приведет к полной дестабилизации и хаосу в стране, а мы не сможем с этим совладать. Но этого не произошло. Мы их "разочаровали", – сказал Турчинов.

По его словам, украинское руководство смогло "подавить большинство сепаратистских мятежей от Харькова до Одессы".

"Где-то это прошло бескровно, как в Харькове, где-то трагически, как в Одессе. Но фактически все мятежи были подавлены. Были бы раздавлены и донецкие, и луганские сепаратисты. И когда в Москве поняли, что фактически все юго-восточные регионы они потеряли, в начале апреля ими были переброшены их спецподразделения на Донбасс. Так началась война на востоке Украины", – заключил он.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после этого началась российская агрессия на Донбассе. Поддерживаемые Россией местные сепаратисты и российские силовики установили контроль над Донецком и Луганском, а также частично над Донецкой и Луганской областями. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.