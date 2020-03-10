Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Если бы не Россия, сепаратистские мятежи в Донецке и Луганске были бы подавлены – Турчинов

Успешное подавление сепаратистских мятежей весной 2014 года в Украине сорвало планы Кремля о полной дестабилизации ситуации в Украине и начале широкомасштабного наступления, заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: Военно-политическое руководство России надеялось, что "русская весна" приведет к полной дестабилизации и хаосу в стране, а мы не сможем с этим совладать. Мы их "разочаровали"
Турчинов: Военно-политическое руководство России надеялось, что "русская весна" приведет к полной дестабилизации и хаосу в стране, а мы не сможем с этим совладать. Мы их "разочаровали"
Фото: EPA

Украинские власти весной 2014 года смогли бы подавить сепаратистские выступления в Донецке и Луганске, если бы Россия не перебросила спецподразделения на Донбасс. Об этом в интервью "Крым.Реалии" заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он отметил, что Россия планировала начать широкомасштабное наступление на материковую часть Украины с 1 марта, надеясь к тому моменту завершить оккупацию Крыма.

"Но до 1 марта они не смогли завершить захват Крыма. Тем, что наши ребята (военные в Крыму. – "ГОРДОН") продержались фактически месяц, они им сломали все планы. Второй момент: военно-политическое руководство России надеялось, что так называемая "русская весна" приведет к полной дестабилизации и хаосу в стране, а мы не сможем с этим совладать. Но этого не произошло. Мы их "разочаровали", – сказал Турчинов.

По его словам, украинское руководство смогло "подавить большинство сепаратистских мятежей от Харькова до Одессы".

"Где-то это прошло бескровно, как в Харькове, где-то трагически, как в Одессе. Но фактически все мятежи были подавлены. Были бы раздавлены и донецкие, и луганские сепаратисты. И когда в Москве поняли, что фактически все юго-восточные регионы они потеряли, в начале апреля ими были переброшены их спецподразделения на Донбасс. Так началась война на востоке Украины", – заключил он.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после этого началась российская агрессия на Донбассе. Поддерживаемые Россией местные сепаратисты и российские силовики установили контроль над Донецком и Луганском, а также частично над Донецкой и Луганской областями. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Украина, Одесса, Луганск, Харьков, Александр Турчинов, Донбасс, оккупация, агрессия, сепаратисты, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS