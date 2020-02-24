Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина выключила работавшие на Донбассе "глушилки" российского телевидения – Турчинов

Установленную на линии соприкосновения на Донбассе аппаратуру, которая глушила сигналы российского телевидения и усиливала украинское, выключили примерно полгода назад, отметил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Турчинов: Во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российское
Турчинов: Во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российское
Фото: turchynov.com

На Донбассе выключили "глушилки" российского телесигнала. Об этом в интервью YouTube-каналу "Ісландія" сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Чтобы как-то ограничить влияние российских средств массовой информации и российских пропагандистов этой информационной агрессии, мы построили вдоль линии разграничения систему таких технологических агрегатов, которые нейтрализовали российское телевидение. Да, "глушилки" по-народному. Которые локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России. В то же время они усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио и тому подобное. Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной территории, когда включали там российский канал, просто была какая-то "пелена" и ничего понять было нельзя. К большому сожалению, насколько я знаю, уже полгода назад все эти установки отключили", – рассказал он.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что не знает, "кто давал команду" их выключить.

"Они отключены, они не работают, и снова у нас фактически значительная часть Луганской и Донецкой областей может принимать не только российское телевидение, но и эти бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит, и безусловно, все это влияет на людей", – отметил Турчинов.

По его словам, такие системы для блокировки сигнала планировали разместить вдоль всей границы с Россией.

"Да, это затратно, но это стоит того, чтобы это делать. И сегодня, когда многие каналы перешли на кодирование своего сигнала, а системы блокировки российских информагентств у нас отсутствуют (она не построена, а та, что построена, была фактически остановлена), мы имеем ситуацию, когда во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российское телевидение. Это серьезная проблема", – считает Турчинов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На оккупированные территории транслируются телесигналы из России и сепаратистские каналы.

Теги: телевидение, Александр Турчинов, Донбасс, пропаганда, война в Украине, война на Донбассе, население, российское телевидение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Австралийские врачи прооперировали солиста группы Scorpions Майне
Дочь Сумской впервые показала свою семью
Дочь Сумской впервые показала свою семью
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
  Армани провел показ на Неделе моды в Милане в пустом зале из-за коронавируса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS