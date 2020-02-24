Украина выключила работавшие на Донбассе "глушилки" российского телевидения – Турчинов

Установленную на линии соприкосновения на Донбассе аппаратуру, которая глушила сигналы российского телевидения и усиливала украинское, выключили примерно полгода назад, отметил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

На Донбассе выключили "глушилки" российского телесигнала. Об этом в интервью YouTube-каналу "Ісландія" сообщил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Чтобы как-то ограничить влияние российских средств массовой информации и российских пропагандистов этой информационной агрессии, мы построили вдоль линии разграничения систему таких технологических агрегатов, которые нейтрализовали российское телевидение. Да, "глушилки" по-народному. Которые локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России. В то же время они усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио и тому подобное. Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной территории, когда включали там российский канал, просто была какая-то "пелена" и ничего понять было нельзя. К большому сожалению, насколько я знаю, уже полгода назад все эти установки отключили", – рассказал он.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что не знает, "кто давал команду" их выключить.

"Они отключены, они не работают, и снова у нас фактически значительная часть Луганской и Донецкой областей может принимать не только российское телевидение, но и эти бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит, и безусловно, все это влияет на людей", – отметил Турчинов.

По его словам, такие системы для блокировки сигнала планировали разместить вдоль всей границы с Россией.

"Да, это затратно, но это стоит того, чтобы это делать. И сегодня, когда многие каналы перешли на кодирование своего сигнала, а системы блокировки российских информагентств у нас отсутствуют (она не построена, а та, что построена, была фактически остановлена), мы имеем ситуацию, когда во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российское телевидение. Это серьезная проблема", – считает Турчинов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

На оккупированные территории транслируются телесигналы из России и сепаратистские каналы.