Турчинов: У пророссийских сил я продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что по мнению украинофобов, он "развязал войну" против России и пропагандировал ненависть к "дружественному" путинскому режиму.

Экс-секретарь СНБО: Уже скоро будет год, как я ушел в отставку Фото: Олександр Турчинов / Facebook

25 февраля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов написал в Facebook, что ему приятно оставаться одним из главных врагов пророссийской пятой колонны.

"На интернет-ресурсах и телеканалах, подконтрольных "Оппозиционной платформе – за жизнь" и пророссийской пятой колонне, которая, к сожалению, в последнее время достаточно уверенно чувствует себя в нашей стране, распространяют так называемый рейтинг политического негатива", – написал он.

Турчинов добавил, что его поставили на лидерскую позицию в этом "рейтинге".

"По мнению украинофобов, я "развязал войну" против несчастной, беззащитной России и пропагандировал ненависть к "дружественному" путинскому режиму. Уже скоро будет год, как я ушел в отставку, но для пророссийских сил и их хозяев продолжаю оставаться одним из главных врагов. Как ни крути, а приятно", – отметил экс-секретарь СНБО.

24 февраля издание From-ua написало, что социологическая группа "Медиа-опрос" определила пятерку политиков, которые вызывают у украинцев наиболее негативную реакцию на свою деятельность. Среди них – экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, Турчинов, экс-нардеп Евгений Мураев, бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.