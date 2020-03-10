Турчинов: Приказа сдавать оружие в Крыму категорически не было

Украина не договаривалась с российскими захватчиками о выводе украинских военных из Крыма, заявил бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, украинские военные должны были прорываться на материк с оружием и техникой.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, на момент оккупации Крыма – и.о. президента Александр Турчинов отверг утверждение, что украинские военные получили приказ сдавать оружие для выхода на материк. Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии", посвященном годовщине оккупации АР Крым Россией.

"Никто ни с кем не договаривался. Это четко зафиксировано в стенограмме заседания СНБО, где принималось решение о выводе войск [из Крыма]. Военное руководство инициировало этот вопрос, потому что были полностью потеряны связь и управление войсками. Затягивание с этим решением могло привести к потере преданных Украине людей, которые еще держались в Крыму. Так вот, в стенограмме четко зафиксирована команда военному руководству выходить с оружием, со знаменами, с военной техникой. Все, что нельзя забрать, уничтожать. Только такая была задача", – сказал он.

По словам Турчинова, в некоторых случаях российские оккупанты воспользовались отсутствием связи с заблокированными частями или захватили командиров украинских частей.

"Они остались без связи с Генштабом, и этим воспользовались враги. Еще раз подчеркну: никто не давал команду складывать оружие. Наоборот, была команда не сдаваться и выходить с оружием. Поэтому там, где выполняли приказ, там не только оружие, но и знамя части сохранили. […] Более того, вы знаете, сколько из Крыма вывезли оружия, боевой техники? На более чем $1 млрд. Те, кто не сдался, даже самолеты смогли поднять в воздух и перелететь на материк. Вывели и бронетехнику, которая была на ходу. Те воинские части, которые реально выполняли команду и где командиры не были захвачены русскими или не перешли на другую сторону, выходили и с оружием, и со знаменами", – заявил экс-секретарь СНБО.

Он добавил, что технику и оружие, которые выводили из Крыма, "сразу перекидывали на восточный фронт".

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.