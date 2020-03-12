Сутки на Донбассе. 17 обстрелов, трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы

10 марта на Донбассе боевики подбили украинский военный автомобиль и обстреливали участок разведения №3 Богдановка – Петровское.

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксирована работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Песок, Новоселовки Второй, Авдеевки, Васильевки, Павлополя и Широкино.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Орехово, хутора Вольный, Новоалександровки, Луганского, Мироновского, Новолуганского, Зализного и Новгородского.

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", – отметили в штабе.

Кроме того, боевики трижды вели обстрел из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Подразделения Объединенных сил ответный огонь не открывали, подчеркнули в пресс-центре.

В результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса украинского военного грузового автомобиля в районе Песок один украинский защитник погиб на месте, позже еще один умер от полученных ранений. Семеро военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевой травмой.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб, еще один получил боевые травмы.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.