Прокуратура открыла производство из-за обстрела боевиками "ДНР" санитарного автомобиля ВСУ

9 марта в районе села Гнутово Донецкой области боевики "ДНР" с беспилотника сбросили две гранаты на санитарный автомобиль Вооруженных сил Украины, прокуратура открыла производство по этому факту.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование из-за обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины боевиками террористической организации "ДНР". Об этом 10 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено, что 9 марта 2020 года, около 12.50, в районе села Гнутово Донецкой области боевики с беспилотника сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс". Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения.



По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.