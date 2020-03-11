В Харькове умер украинский военный, раненный на Донбассе

Погибший 23-летний военный служил в 72-й бригаде вблизи города Золотое Луганской области.

В Харькове умер 23-летний военнослужащий, которого на прошлой неделе доставили из зоны операции Объединенных сил. Об этом заявил представитель Минобороны Украины Виталий Саранцев, сообщает Общественное.

По словам Саранцева, боец служил в 72-й бригаде вблизи города Золотое Луганской области. В харьковский госпиталь его доставили 4 марта.

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