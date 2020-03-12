Обстрел украинских военных на Донбассе. Состояние троих крайне тяжелое, из них двое – в коме

По словам главврача больницы имени Мечникова Сергея Рыженко, все шестеро украинских военных получили тяжелые минно-взрывные ранения.

Украинские военные, которых после обстрела военного автомобиля на Донбассе доставили в Днепр, находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает "Радіо Свобода".

По словам врача, все шестеро получили тяжелые минно-взрывные ранения, состояние трех из них оценивают как крайне тяжелое, из них двое – в коме, на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Рыженко отметил, что бойцы требуют дальнейшего лечения в отделении интенсивной терапии.

10 марта боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль украинских военных вблизи населенного пункта Пески. В результате погибли двое бойцов ВСУ, девятеро получили ранения.

Троих военнослужащих с боевыми травмами и двоих с ранением глаз доставили в больницы Днепра.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.