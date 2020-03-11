Тяжелораненых накануне украинских военных доставили в Днепр

В больницы Днепра поступили раненные и травмированные на Донбассе 10 марта военнослужащие, сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминстрации Татьяна Губа.

В Днепр в тяжелом состоянии эвакуированы четверо раненных накануне на Донбассе украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминстрации Татьяна Губа.

Эвакуированы еще трое военнослужащих с боевыми травмами, а двоих украинских военных с ранением глаз, которые находятся в стабильном состоянии, доставили в больницы каретами скорой помощи.

"Все раненные и травмированные во вчерашнем событии доставлены в медицинские учреждения Днепра согласно с диагнозами и направлениями эвакуации. Сергей Рыженко – областная больница Мечникова, Светлана Устименко – областная офтальмологическая больница, которая задействовала своих лучших специалистов. Дополнительные обследования выполнены, некоторые операции продолжались до утра", – написала Губа.

10 марта боевики на Донбассе атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и подбили украинский военный автомобиль. В результате трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы.