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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тяжелораненых накануне украинских военных доставили в Днепр

В больницы Днепра поступили раненные и травмированные на Донбассе 10 марта военнослужащие, сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминстрации Татьяна Губа.

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Пострадавших военнослужащих эвакуировали
Пострадавших военнослужащих эвакуировали
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Днепр в тяжелом состоянии эвакуированы четверо раненных накануне на Донбассе украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминстрации Татьяна Губа.

Эвакуированы еще трое военнослужащих с боевыми травмами, а двоих украинских военных с ранением глаз, которые находятся в стабильном состоянии, доставили в больницы каретами скорой помощи.

"Все раненные и травмированные во вчерашнем событии доставлены в медицинские учреждения Днепра согласно с диагнозами и направлениями эвакуации. Сергей Рыженко – областная больница Мечникова, Светлана Устименко – областная офтальмологическая больница, которая задействовала своих лучших специалистов. Дополнительные обследования выполнены, некоторые операции продолжались до утра", – написала Губа.

https://www.facebook.com/tpguba/posts/1926531420824229

10 марта боевики на Донбассе атаковали позиции украинских военных на донецком направлении и подбили украинский военный автомобиль. В результате трое украинских военных погибли, девять получили ранения и боевые травмы.

Теги: Донбасс, Днепр, эвакуация, раненые, больница, украинский военный, травма, Татьяна Губа, ранение
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