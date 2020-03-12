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"Некоторым мир не нужен. Потому что война – это большие деньги". Сивохо прокомментировал срыв презентации платформы примирения

Внештатный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что сегодняшний срыв презентации Национальной платформы примирения и единства представителями "Национального корпуса" и полка "Азов" "не остановят движение к миру".

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Накануне презентации своего проекта Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом"
Накануне презентации своего проекта Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом"
Фото: Сергей Сивохо / Facebook

Внештатный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил в Facebook, что не все в Украине заинтересованы в установлении мира.

Таким образом он прокомментировал сегодняшний срыв инициированной им Национальной платформы примирения и единства.

"Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что война – это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог", – написал Сивохо. 

https://www.facebook.com/sivokho/posts/676571453150643

Сегодня в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Полиция задержала 15 участников конфликта и начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. 

Накануне презентации проекта, 11 марта, Сивохо назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Во время презентации активисты и журналисты задавали ему вопросы по поводу этого заявления. Он сказал, что на Донбассе идет "гибридная война" и что это "многослойный конфликт"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил применение силы и оскорбления в адрес Сивохо во время мероприятия в "Парковом", но подчеркнул, что его советник никогда не был уполномочен официально представлять позицию ведомства, в том числе по вопросам реинтеграции Донбасса. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: война в Украине, война на Донбассе, Национальный корпус, Сергей Сивохо
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