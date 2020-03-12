"Такая вот "платформа" национального примирения – с толкотней и оскорблениями". Соцсети обсуждают конфликт Сивохо с националистами

Конфликт советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо с националистами стал одной из главных тем, которую активно обсуждают пользователи соцсетей.

Националисты назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал Фото: Сергей Сивохо/facebook

12 марта в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве внештатный советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо презентовал так называемую Национальную платформу примирения и единства, цель которой – установить диалог между разными регионами страны. На презентацию пришли представители партии "Национальный корпус", ветераны полка "Азов" и сорвали мероприятие. Они назвали Сивохо предателем и "ватным клоуном", толкнули в спину, после чего он упал.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Сам Сивохо заявил, что не все в Украине заинтересованы в установлении мира. Таким образом он прокомментировал сегодняшний срыв инициированной им Национальной платформы примирения и единства.

"Парадоксальная ситуация – после предательских слов Сивохо о "внутреннем конфликте" президент не сделал своему советнику никаких замечаний. И тогда вмешались те, кто воевал за Украину, и устроили "внутренний конфликт" на презентации. Огромный вызов для Зеленского – а кого наказывать? Того, кто заявил о "внутреннем конфликте" на Донбассе, или того, кто устроил "внутренний конфликт" на презентации? Но разве можно кого-то наказывать за "внутренний конфликт"?" – задался вопросом главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Касаемо ситуации с Сивохой. Если власть и окружение Зеленского продолжат использовать российские нарративы, вроде "внутренний конфликт" вместо "российское вторжение", то потасовки быстро уйдут в прошлое и в Украине таки прольется кровь. Это то, чего хочет Кремль. Именно поэтому власть и ее представители обязаны перестать провоцировать граждан на конфликт своими пророссийскими месседжами и называть вещи своими именами", – заявил бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза.

"Реакция на "Национальную платформу примирения и единства" красноречива. Ни о каком примирении и единстве речи не идет. Сивохо предлагает нам не формулу единства, а формулу унижения Украины, формулу капитуляции перед Кремлем. Начинать разговоры о примирении возможно только после того, как будет назначено справедливое наказание тем, кто начал эту войну против Украины и продолжает каждый день наносить непоправимый вред украинским семьям. Все другие сценарии – это спекуляции, основанные на российских тезисах о "гражданской войне" и "внутреннем конфликте", – поделился мнением нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

"Такая вот "платформа" национального примирения получилась – с толкотней и оскорблениями, с хитроватыми ответами на прямо поставленные вопросы и падением ответственного лица в прямом и переносном смысле слова. Короче говоря, какая платформа – такое и примирение", – отметил главный редактор газеты "Факты" Александр Швец.

"С каждой мразью, которая говорит о "внутреннем конфликте", "гражданской войне" и ведет политику примирения с Россией, надо поступать жестко. Или даже очень жестко. С Сивохо же поступили еще очень лайтово. И Зеленскому нужно определиться и четко артикулировать к украинскому обществу – напала Россия на Украину или не напала?" – считает волонтер, депутат Волынского облсовета Константин Зинкевич.

"Сейчас имеем еще один прямой прорыв московской диверсионно-разведывательной группы прямо в Киеве. В исполнении Сивохо это действительно больше напоминает старый прогнивший рашен-лапоть. Но такие клоуны нужны только для отвлечения внимания и умелой переориентация атак некоторых эрзац-патриотов. Антиукраинскую кампанию координируют более циничные, умелые и матерые мерзавцы", – написал политолог Тарас Чорновил.

"Всем сердцем поддерживаю пацанов, которые сегодня с Сивохой пообщались. Слишком много достойных мы похоронили, чтобы хавать эти ватные байки", – отметил экс-участник АТО Павел Тука.

"Сивохо настолько ничтожен, что его выгнали даже с его собственной презентации", – написал блогер Антон Ходза.

"В ситуации с Сивохой все элементарно. Нужно просто перестать толкать в спину", – иронизирует журналист Александр Присяжный.