В Минске договорились создать консультативный совет для переговоров по Донбассу. РФ и боевики заявили, что он предусматривает диалог "сторон конфликта"

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании "консультативного совета". Украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" говорят о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта". Ранее президент Украины Владимир Зеленский отвергал вероятность прямых переговоров с сепаратистами.

На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) 11 марта в Минске, в котором принимали участие глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, договорились создать консультативный совет. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии совет должен войти в состав политической подгруппы ТКГ.

Чем именно будет заниматься этот орган, в Офисе президента не уточнили.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау на брифинге после заседания 11 марта сказала, что политическая подгруппа согласовала проект полномочий совета и порядок его работы.

"Задачей совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенций групп", – цитирует дипломата БЕЛТА.

Козак заявил журналистам, что это будет "диалоговая площадка с участием сторон нормандского формата, с участием сторон конфликта", пишет "Интерфакс".

Он подчеркнул, что "пока больше говорить не надо, надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались".

Боевики "ДНР" заявили, что консультативный совет должен стать "площадкой для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта тем, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер [по выполнению Минских соглашений]". Они расценили создание этого органа "как позитивный импульс для прямого взаимодействия сторон конфликта". Луганские боевики тоже заявили, что созданная площадка "предусматривает прямой диалог Киева с "ЛНР" и "ДНР".

Ермак во второй раз в марте встречался с Козаком для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Донбассе. Обе встречи состоялись в Минске.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.