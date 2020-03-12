Сегодня в Минске Ермак проведет встречу с Козаком по Донбассу – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак второй раз за март встретятся в Беларуси, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Донбассе, выяснили агентства ТАСС и РБК.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 11 марта прибыли в Минск на переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом со ссылкой на источники сообщают российские агентства ТАСС и РБК.

По данным журналистов, они примут участие в работе трехсторонней контактной группы, заседание которой сегодня состоится в Беларуси.

Источник РБК, близкий к Офису президента Украины, рассказал, что обмен удерживаемыми лицами – одна из главных тем встречи.

По данным ТАСС, сегодня в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп будут согласовывать списки удерживаемых лиц для обмена, обсуждать новые участки разведения сил и средств на линии соприкосновения и внесение изменений в Конституцию Украины.

Официально Офис президента Украины о поездке Ермака в Беларусь не сообщал.

Это вторая встреча Ермака и Козака в марте. Предыдущая состоялась тоже в Минске 1 марта. На ней, по данным украинской стороны, обсуждалось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "всех на всех". Ермак говорил о планах провести следующий обмен в марте.

Козак стал заместителем главы администрации президента РФ в январе. На этой должности он курирует украинское направление, чем ранее занимался помощник российского президента Владислав Сурков, сообщали в Кремле.

Ермак говорил, что, по его ощущениям, Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков. "По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал он в феврале.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.