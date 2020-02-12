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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гармаш: Назначение Ермака связываю с приходом Козака в Москве

В Кремле подтвердили информацию, что новый заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет заниматься украинскими вопросами, сразу после назначения Андрея Ермака главой Офиса президента Украины. Этот факт очень показательный, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" донецкий журналист Сергей Гармаш.

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Гармаш: Не думаю, что Ермака специально вербовали. Скорее, он будет неосознанно работать на Россию
Гармаш: Не думаю, что Ермака специально вербовали. Скорее, он будет неосознанно работать на Россию
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Назначение Андрея Ермака главой Офиса президента Украины, скорее всего, связано с тем, что новым заместителем главы администрации президента РФ Владимира Путина стал Дмитрий Козак. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил донецкий журналист Сергей Гармаш.

"Назначение Ермака я связываю с приходом Козака в Москве. Очень показательно, что в РФ долго скрывалась отставка [помощника президента России Владислава] Суркова. А буквально через два часа после назначения Ермака Кремль подтвердил, что Козак курирует украинское направление. Само назначение Ермака говорит о том, что вопрос прекращения стрельбы на Донбассе – первоочередной для президента Украины. А Москва в этом назначении видит окно возможностей для себя. Сурков, используя Донбасс, хотел добиться уничтожения украинской государственности. А вот Козак, в отличие от него, будет заниматься созданием рычагов влияния на украинскую государственность. Скорее всего, Путин понял, что не потянет войну против всего мира – у него просто нет таких средств", – отметил Гармаш.

Он считает, что Кремль заинтересован в заморозке конфликта на Донбассе.

"Власти РФ стремятся к консервации конфликта в своем понимании. То есть когда конфликт есть, но нет стрельбы. Это позволит Москве сократить расходы и наладить свою экономику на Донбассе. По сути, приднестровский вариант. И в случае необходимости его можно будет активизировать. Например, если появятся реальные перспективы вступления Украины в НАТО. Другое дело – что наша сторона не определилась с конечной целью. Мы хотим прекращения стрельбы на Донбассе, но не просчитываем, что будет после этого. И опасность Ермака как раз в том, что он не стратег. Он исполнитель тактических заданий президента. И учитывая, что Ермак не просчитывает свои шаги наперед, это фактически делает его агентом влияния Москвы. Я не думаю, что его специально вербовали. Скорее, он будет неосознанно работать на Россию", – сказал Гармаш.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля 2020 года уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.

Сурков работает помощником президента России с сентября 2013 года. Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что тот уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гармаш, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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