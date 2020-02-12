Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фесенко: Шумиха о том, что Ермак пророссийский, – это сильное преувеличение, вбросы политтехнологов

Назначение Андрея Ермака главой Офиса президента Украины не повлияет на курс страны во внешней и внутренней политике. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог Владимир Фесенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фесенко: Ермак человек скорее прозападной культуры. Ему интереснее ездить на переговоры на Запад, чем с россиянами решать вопросы
Фесенко: Ермак – человек скорее прозападной культуры. Ему интереснее ездить на переговоры на Запад, чем с россиянами решать вопросы
Фото: Dragon Capital / Facebook

Слухи о том, что новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак придерживается пророссийских взглядов, являются преувеличением, за этими "вбросами" стоят политтехнологи, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог Владимир Фесенко.

"Курс Украины во внешней и внутренней политике с приходом Ермака не поменяется. По Донбассу и ряду других вопросов во внутренней политике с самого начала определяющую роль играл [бывший глава ОП Андрей] Богдан. Это и идея с досрочными выборами, и турборежим работы парламента и так далее. Но с осени прошлого года ключевую роль в определении приоритетов во внешней и внутренней политике играет сам президент. По внешней политике, могу сказать точно, никаких разногласий в команде [президента Украины Владимира] Зеленского нет и не было. Там все очевидно: курс Украины останется прозападным. В то же время очевидна установка президента на поиск компромиссного решения по Донбассу и смягчение конфликтных отношений с РФ. Причем именно смягчение, а не улучшение или примирение. Потому что это опасно, а Зеленский вообще не любит конфликты", – отметил Фесенко.

По его словам, Ермак склонен к поиску компромиссных решений.

"Ермак с самого начала подчеркивал, что его кредо – служение Зеленскому. Что скажет президент, то он будет делать. Такой себе преданный исполнитель. Это не предполагает для Ермака никакой самостоятельной игры. Да, он может предлагать Зеленскому определенные сценарии. Но они будут реализованы, только если президент их одобрит. Еще одна черта Ермака – склонность к компромиссным решениям. Он очень осторожен. Поэтому кардинальных изменений с его приходом не будет. Хотя кадровые и организационные изменения, конечно, возможны. А ключевые решения будут за Зеленским. Он, кстати, очень ответственно относится к обещаниям, которые дал публично. Например, на поиск компромиссного варианта по Донбассу он давал год. Если нет, тогда будет план Б", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, курс страны во внутренней политике будет прежде всего зависеть от Кабмина.

"Шумиха о том, что Ермак пророссийский, – это сильное преувеличение, вбросы политтехнологов. Он человек скорее прозападной культуры. Ему интереснее ездить на переговоры на Запад, чем с россиянами решать вопросы. А во внутренней политике все будет зависеть от правительства. Думаю, где-то летом Зеленский будет определяться, успешно Кабмин выполняет его задачи или нет. А после этого он будет решать, менять правительство или оставить. Произойти кардинальные изменения могут уже ближе к осени, до этого возможны только точечные", – резюмировал Фесенко.

Президент Украины Владимира Зеленский 11 февраля 2020 года уволил главу ОП Андрея Богдана и назначил вместо него Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.

Теги: Украина, Владимир Фесенко, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
"Оказывается, 51 – это весело". Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и призналась, что мечтает о детях
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
  Джулия Луи-Дрейфус: Владимир Путин ездит по миру с личным туалетом
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
"Шерстяной волчара" из знаменитого мема оказался волчицей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS