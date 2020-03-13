Никаких шагов по признанию боевиков ОРДЛО не предпринимается – Ермак о создании консультативного совета

Создание консультативного совета в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, заверил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина не намерена вести прямой диалог с боевиками "ЛДНР". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя создание консультативного совета в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы.

"В соответствии с Минскими соглашениями мы взяли на себя обязательства согласовать некоторые вопросы, прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, которые касаются местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках трехсторонней контактной группы. В течение всех лет, пока работает трехсторонняя группа, единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией [на заседаниях группы] в статусе наблюдателей, были представители так называемых ОРДЛО. То есть украинские граждане, которые живут на территории, контролируемой украинским правительством, были лишены права голоса и права высказывать свою позицию по этим вопросам. Мы говорили, что это является недопустимым. Поэтому на последней встрече в Минске участники контактной группы заявили о необходимости создания консультативного совета", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что совет является консультативным органом, уполномоченным рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

"Хочу с полной ответственностью подчеркнуть, что никаких шагов, которые бы легитимизировали, создавали бы правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО, для их признания, не существует. Никаких прямых переговоров [с боевиками] – об этом речь не идет. Мы говорим о создании платформы, в рамках которой граждане Украины, проживающие как на подконтрольной, так и на не подконтрольной правительству территории, могут общаться по вопросам, которые согласованы в пакете Минских договоренностей", – отметил глава Офиса президента, добавив, что "даже Россия не признала "ЛДНР".

По словам Ермака, решение может быть принято на следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске. Она запланирована на конец марта.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента. Издание ZN.UA, получившее в распоряжение документ о создании совета, отмечало, что решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получают право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получает статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.