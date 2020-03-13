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В Минске пытаются договориться о трех новых точках разведения сил и средств на Донбассе – Ермак

Предварительная договоренность о согласовании новых участков разведения сил и средств на Донбассе была достигнута в декабре 2019 года в Париже, напомнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В прошлом году разведение состоялось на трех участках: в Петровском, Золотом и Станице Луганской.

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Ермак отметил, что новые точки разведения пока не согласованы
Ермак отметил, что новые точки разведения пока не согласованы
Фото: EPA

В рамках трехсторонней контактной группы продолжается согласование трех участков на линии соприкосновения на Донбассе, где в будущем может состояться разведение сил и средств. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Продолжаются консультации и работа наших специалистов по определению с гуманитарной точки зрения новых трех пунктов, на которых может быть [проведено] разведение сил и средств. Как вы знаете, это решение было принято на парижском саммите в конце прошлого года, и оно должно быть выполнено", – сказал Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Основным условием начала разведения войск является соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней.

В течение 2019 года сторонам конфликта удалось договориться о разведении сил и средств на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области. Украинская сторона фиксировала обстрелы Золотого уже после отвода вооружений.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны, в частности, договорились согласовать разведение сил и средств в трех новых точках. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что это должны быть "гуманитарные участки".

Теги: Украина, Минские соглашения, контактная группа, война на Донбассе, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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