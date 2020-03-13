Ермак: В течение ближайших месяцев мы вернем всех украинцев, которых удерживают в ОРДЛО

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, договоренности об освобождении всех украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, были достигнуты на переговорах в Минске.

Когда именно состоится обмен, Ермак не уточнил Фото: EPA

В ближайшее время все украинцы, которые удерживаются на территориях, оккупированных боевиками "ЛДНР", вернутся на родину. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такая договоренность была достигнута на переговорах в Минске.

Когда именно может состояться обмен, он не уточнил.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TRT Haber, обнародованному 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, участвующий в переговорах по Донбассу, 11 марта говорил, что обмен может состояться до конца марта.