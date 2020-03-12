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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Козак сказал, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может состояться до конца марта

В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились до 18 марта согласовать списки на обмен удерживаемыми лицами, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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Казак рассказал, что стороны договорились создать новый механизм урегулирования ситуации на Донбассе
Казак рассказал, что стороны договорились создать новый механизм урегулирования ситуации на Донбассе
Фото: kremlin.ru

Есть надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится до конца марта. Об этом по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, стороны договорились до 18 марта согласовать списки на обмен, а до 25 марта нужно будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене.

Казак добавил, что стороны договорились создать новый механизм урегулирования ситуации на Донбассе, который предполагает создание переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта.

По словам Козака, новизна предложения состоит в том, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Больше деталей он отказался рассказать.

На переговорах также присутствовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОПУ сообщали, что кроме вопросов обмена, стороны достигли договоренностей по вопросам разведение войск, открытия контрольного пункта въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье и введения консультативного совета.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Донбасс, Дмитрий Козак, Минск, переговоры, агрессия, Счастье, Золотое, Андрей Ермак, обмен удерживаемыми лицами
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