Козак сказал, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ может состояться до конца марта

В трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе договорились до 18 марта согласовать списки на обмен удерживаемыми лицами, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Есть надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится до конца марта. Об этом по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

По его словам, стороны договорились до 18 марта согласовать списки на обмен, а до 25 марта нужно будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене.

Казак добавил, что стороны договорились создать новый механизм урегулирования ситуации на Донбассе, который предполагает создание переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта.

По словам Козака, новизна предложения состоит в том, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Больше деталей он отказался рассказать.

На переговорах также присутствовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В ОПУ сообщали, что кроме вопросов обмена, стороны достигли договоренностей по вопросам разведение войск, открытия контрольного пункта въезда-выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье и введения консультативного совета.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.