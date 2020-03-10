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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев считает, что если крымские татары узнают об их обмене на "бандитов", они могут отказаться от него

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев заявил, что среди удерживаемых оккупационными властями Крыма и российскими властями крымских татар есть идейные люди. По его мнению, обменивать нужно в первую очередь тех, у кого самые большие сроки заключения, и по состоянию здоровья.

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Джемилев: Россияне категорически против освобождения крымских татар
Джемилев: Россияне категорически против освобождения крымских татар
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

Включенные в список для возможного будущего обмена удерживаемыми лицами крымские татары могут отказаться принимать в нем участие, если узнают, что их меняют "на бандитов". Такое мнение в комментарии "Громадському радіо" высказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

"Нам передали список из Службы безопасности Украины на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например 17–18 лет, и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", – отметил Джемилев.

Он сказал, что вел разговоры о включении крымских татар в списки с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой.

"Она говорила: "Конечно, включим". Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться. Вот мы с помощью [президента Турции Реджепа] Эрдогана освободили [заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа] Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Эрдоган нам говорил, что попросил [президента РФ Владимира] Путина освободить их, а потом выяснилось, что в обмен на это Турция была вынуждена выдать двух террористов, которые на территории Турции убивали чеченских диссидентов. Это профессиональные убийцы, сотрудники ГРУ. И вот Умеров и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что такой ценой, мы бы не освобождались", – отметил Джемилев.

Он добавил, что в случае такого обмена для украинской власти могут возникнуть "неприятные" вопросы.

В декабре 2019 года представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщило, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В январе 2020 года факт переговоров об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Последний обмен удерживаемыми лицами произошел 29 декабря 2019 года между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". Это произошло у КПВВ "Майорское" в Донецкой области вскоре после встречи "Нормандской четверки" в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев.

В интервью турецкому телеканалу TPT, обнародованному 6 марта, Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских пленников для предстоящего обмена. Президент надеется на обмен в марте.

Денисова заявила, что в новых списках на обмен 86 крымских татар.

Теги: Крым, Турция, Меджлис, Мустафа Джемилев, крымские татары, обмен удерживаемыми лицами
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