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"Нет переговорам с террористами". Под Офисом президента протестовали против Минских договоренностей. Фоторепортаж

Вчера 23.32
Вечером 13 марта под Офисом президента Украины на Банковой состоялся митинг "Не допустим минской "зради"!". Его инициировала партия "Голос". Участники акции протестовали против решения создать консультативный совет по Донбассу, где боевики "ДНР" и "ЛНР" могут получить право голоса. Об этом договорились на последней встрече в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. "Признание их субъектами на международной арене, а не марионетками [президента РФ Владимира] Путина – это капитуляция, которой от нас хотела Россия!" – сказано в заявлении "Голоса". Митингующие привали президента Владимира Зеленского озвучить позицию по поводу переговоров с боевиками (ранее он отвергал такую возможность), созвать внеочередное заседание Верховной Рады, где обсудить принятые в Минске решения, а также прекратить переговоры по политическим вопросам до полной остановки боевых действий на линии соприкосновения. По оценкам участника акции Василия Мамелина, в ней приняли участие несколько сотен человек. Они держали плакаты "Вирус малоросса более смертельный, чем коронавирус", "Не распространяй вирус Кремля", "Нет переговорам с террористами" и др. Перед собравшимися выступал народный депутат от "Голоса", музыкант Святослав Вакарчук. На акции протестующие зажгли файеры.
Теги: протесты, Святослав Вакарчук, ДНР, война в Украине, ЛНР, война на Донбассе, Офис президента Украины
 

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