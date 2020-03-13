Ермак проводит встречу с нардепами от "Слуги народа". Ранее 40 депутатов раскритиковали последние договоренности в Минске

13 марта не менее 40 нардепов от "Слуги народа" подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу переговоров с РФ и создания консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. После появления обращения руководитель Офиса президента Андрей Ермак собрал депутатов на встречу.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас на Банковой проводит встречу с народными депутатами от "Слуга народа". Об этом hromadske рассказала народный депутат из этой фракции Марина Бардина.

Перед этим ряд депутатов от "Слуги народа" высказали обеспокоенность по поводу создания консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Они предположили, что последние договоренности с Россией могут противоречить действующему законодательству, в котором закреплен статус РФ как оккупанта. Депутаты также призвали больше информировать их о переговорах с Россией.

На данный момент под обращением к президенту относительно консультативного совета подписались 40 депутатов от "Слуги народа".

Бардина сказала, что в своем обращении подписанты задали вопросы, по которым "нет однозначного понимания", и выразила надежду, что после встречи с Ермаком будет больше информации о консультативном совете.

По информации "Украинской правды", во встрече, в частности, участвуют нардепы Николай Тищенко, Елизавета Ясько, Юлия Гришина и другие.

На 20.00 партия "Голос" собирает под Офисом президента митинг под названием "Не допустим минской "зради"!".

11 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о создании так называемого консультативного совета. После заседания украинская сторона не уточнила, чем именно он будет заниматься, но РФ и боевики "ДНР" и "ЛНР" завили о "площадке для прямого диалога" между "сторонами конфликта".

13 марта издание ZN.UA опубликовало документ о создании совета. В него должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. По мнению журналистов издания, решение о создании этого органа "фиксирует субъектность ОРДЛО", а боевики получат право голоса наравне с Украиной, тогда как Россия получит статус наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

В Офисе президента Украины заявили, что решение о создании консультативного совета было принято после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей саммита "Нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не является шагом к официальному признанию оккупационных властей не подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, совет будет рассматривать вопросы из пакета Минских договоренностей и давать рекомендации, "которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства, и требует прямого диалога между Украиной и боевиками.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он.