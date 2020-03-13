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Безсмертный о создании консультативного совета в Минске: Нам вживят инородное тело, которое взорвется этой осенью

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что созданный в Минске консультативный совет фактически заменит политическую подгруппу.

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Безсмертный: Несмотря на то, что созданный в Минске совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство
Безсмертный: Несмотря на то, что созданный в Минске совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство
Фото: Роман Безсмертний / Facebook

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии изданию "ГОРДОН" сравнил созданный в Минске консультативный совет с инородным телом, которое взорвется в Украине осенью этого года.

"С начала работы трехсторонней контактной группы россияне все время протягивали идею принятия внутреннего регламента. Хотя в соответствии с международной практикой подобные группы, комиссии, советы работают по регламенту ООН. Таким образом, используя процессуальные моменты, они хотели, чтобы Украина приняла то, что навязывала российская сторона. Ведь у них в Минске арифметическое большинство. Несмотря на то, что созданный совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство. Вообще идея создания консультативного совета принадлежит украинской стороне еще с 2015 года. Тогда все стороны – немцы, французы, ОБСЕ – давили на Украину: мол, принимайте закон об амнистии, вносите изменения в Конституцию! Киев в свою очередь пригласил международных советников, верховного комиссара ООН по правам человека и других. И в рамках политической подгруппы заслушали их выступления. Эти советники занимали украинскую позицию, и россияне сразу отказались создавать какой-либо совет. Сейчас же конъюнктура изменилась. И РФ начала продвигать эту идею", – отметил Безсмертный.

По его мнению, реализация этой инициативы отразится на отношении украинского общества к президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Консультативный совет фактически заменит политическую подгруппу. Там есть ряд проблем: выборы, амнистия, внесение изменений в Конституцию и имплементация "формулы Штайнмайера". Их рассмотрение переносится в этот консультативный совет. Сейчас у россиян в союзниках Париж, Берлин и ОБСЕ. Они будут навязывать свои идеи, давя на Украину. Это приведет к тому, что нам вживят инородное тело, которое взорвется этой осенью. И учитывая, что за всем этим стоит Зеленский, настроения в обществе будут становиться антипрезидентские", – подчеркнул собеседник.

Он сказал, что теперь украинская сторона в Минске еще больше нуждается в сильных переговорщиках.

"В сложившейся ситуации можно только пожелать мужества нашим представителям в трехсторонней контактной группе. Если там будут сидеть слабые переговорщики – быть беде. Потому что на уровне консультационного совета остановить инициативы россиян уже будет невозможно. Чем дольше украинская сторона будет вести переговоры с боевиками, тем больше Москва будет уходить из-под удара. Еще один момент – сейчас говорят о Золотом и Счастье. В этих районах есть военные базы РФ. Думаю, они готовят какую-то очередную пакость. И вряд ли россияне согласятся открыть КПВВ там, где висят российские флаги. Либо же они перебазируют эти базы. И заметьте, о Петровском сейчас молчат", – резюмировал Безсмертный.

13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса. 

Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", – заявил он. 

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Минск, переговоры, Роман Безсмертный
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