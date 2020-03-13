В подписанном в Минске документе Украина ведет переговоры сама с собой. Это означает, что мы сами признаем "внутренний конфликт"

Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отменить. И все это будет отменено.

Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава трехсторонней контактной группы в Минске за нарушение закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина – фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: "Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями".

Этот документ, по сути, показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.

Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.

Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.

На брифинге главного переговорщика от Украины – главы Офиса президента Андрея Ермака – я хотел бы услышать, кто конкретно за это несет ответственность, весь список.

Так вот, что сейчас необходимо:

1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский, и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.

2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.

3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос – достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора