Клуб читателей
ГОРДОН
 
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


все материалы автора

В подписанном в Минске документе Украина ведет переговоры сама с собой. Это означает, что мы сами признаем "внутренний конфликт"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Государственная измена. 11 марта в Минске подписан позорный акт о капитуляции Украины в войне за независимость. Но никаких полномочий Кучма для принятия этого решения не имеет, все это можно и нужно отменить. И все это будет отменено.

Если в стране есть Служба безопасности, то она обязана открыть уголовное дело против всего состава трехсторонней контактной группы в Минске за нарушение закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Тайно, без согласований с Верховной Радой, представителем Украины принят сценарий Путина – фактическое признание оккупационных властей РФ как "представителей отдельных районов Украины". Признание "отдельных районов" полностью противоречит позиции самого президента Зеленского, который в Мюнхене 15 февраля заявил: "Мы готовы к переговорам с местным населением, но не с непризнанными, с точки зрения международного права, властями".

Этот документ, по сути, показывает, что "непризнанные власти" фактически признаются, а Россия уже не несет ответственности за мирное урегулирование.

Это сценарий Приднестровья, который привел к сдаче Молдовой части своей территории, и подписал этот план в свое время от РФ тот же самый Дмитрий Козак.

Все шесть лет вели переговоры с РФ, и обмен пленными Зеленский согласовывал с Путиным. А теперь РФ уже не несет ответственность, теперь в документе есть "отдельные районы Украины", то есть Украина ведет переговоры сама с собой, это означает, что мы сами признаем у себя "внутренний конфликт". Тот самый, который пиарит Сивохо.

На брифинге главного переговорщика от Украины – главы Офиса президента Андрея Ермака – я хотел бы услышать, кто конкретно за это несет ответственность, весь список.

Так вот, что сейчас необходимо:

1. Выступить должен не какой-то клерк, а сам президент Украины Владимир Зеленский, и назвать, что это такое. Президент должен учиться отвечать за поступки и называть вещи своими именами.

2. Все договоренности должны быть в полном объеме представлены на рассмотрение Верховной Рады, президент не имеет права принимать такие решения сам, необходима ратификация парламентом.

3. Гражданское общество должно мобилизоваться и дать оценку действиям капитулянтов, и следует рассмотреть вопрос – достойны ли эти люди до сих пор находиться в своих кабинетах. Предателям во власти не место.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, оккупация, Юрий Бутусов, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция G
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS