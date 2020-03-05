Освобожденного из ОРДЛО Бражникова отправили под домашний арест, его подозревают в сотрудничестве с "МГБ ДНР"

Евгению Бражникову, подозреваемому в истязании людей в тюрьме боевиков "ДНР", избрали меру пресечения.

Шевченковский районный суд Киева 5 марта избрал одному из участников обмена удерживаемыми лицами Евгению Бражникову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил в Telegram проект "Ґрати" со ссылкой на Офис генпрокурора.

4 марта Бражникову объявили подозрение в пытках сограждан и в сотрудничестве с террористической организацией.

По данным СБУ, подозреваемый во время пребывания в тюрьме на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав "МГБ ДНР". Совместно с другими участниками незаконного формирования он истязал как гражданских лиц, так и военнослужащих Вооруженных сил Украины, утверждают следователи.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области.