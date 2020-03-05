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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Освобожденного из ОРДЛО Бражникова отправили под домашний арест, его подозревают в сотрудничестве с "МГБ ДНР"

Евгению Бражникову, подозреваемому в истязании людей в тюрьме боевиков "ДНР", избрали меру пресечения.

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Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Бражникову
Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Бражникову
Фото: kyivcity.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева 5 марта избрал одному из участников обмена удерживаемыми лицами Евгению Бражникову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил в Telegram проект "Ґрати" со ссылкой на Офис генпрокурора.

4 марта Бражникову объявили подозрение в пытках сограждан и в сотрудничестве с террористической организацией.

По данным СБУ, подозреваемый во время пребывания в тюрьме на территории бывшего завода "Изоляция" в Донецке добровольно вступил в состав "МГБ ДНР". Совместно с другими участниками незаконного формирования он истязал как гражданских лиц, так и военнослужащих Вооруженных сил Украины, утверждают следователи.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. 

Боевики передали украинской стороне 76 человек, 12 военнослужащих и 64 гражданских лица. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

Один из участников обмена, журналист Станислав Асеев заявлял, что Бражников сотрудничал с террористами и что освобожденные, "как только нас вывезли на украинскую сторону, Бражникова стали бить прямо в автобусе, только военные спасли его от самосуда".

Теги: Донецк, террористы, пытки, Изоляция, ДНР, домашний арест, обмен удерживаемыми лицами, Офис генпрокурора, Евгений Бражников
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