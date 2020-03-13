Нацбанк с начала недели продал почти $1 млрд

С начала текущей недели Национальный банк Украины продал $981,6 млн на валютных аукционах. Об этом говорится в отчете Нацбанка о результатах валютных интервенций (.xls).
Общий объем продажи валюты в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за последние две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.
В документе говорится, что с начала года Нацбанк выкупил на межбанке $1,23 млрд.
Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года, после чего НБУ начал выходить на межбанк с интервенциями.
На открытии торгов 12 марта курс при покупке составлял 25,8000 грн/$, при продаже – 25,8400 грн/$, на закрытии – 25,9900/26,0100 грн/$.
На 13 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,86 грн/$ (за два дня курс упал на 0,5 грн).
С начала года официальный курс гривны к доллару уже опустился более чем на 2 грн.