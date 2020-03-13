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Нацбанк с начала недели продал почти $1 млрд

С начала года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $1,5 млрд, $981,6 млн из которых – за последнюю неделю.

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НБУ активно проводит валютные интервенции для поддержки курса гривны с начала недели
НБУ активно проводит валютные интервенции для поддержки курса гривны с начала недели
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С начала текущей недели Национальный банк Украины продал $981,6 млн на валютных аукционах. Об этом говорится в отчете Нацбанка о результатах валютных интервенций (.xls).

Общий объем продажи валюты в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за последние две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

В документе говорится, что с начала года Нацбанк выкупил на межбанке $1,23 млрд.

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года, после чего НБУ начал выходить на межбанк с интервенциями.

На открытии торгов 12 марта курс при покупке составлял 25,8000 грн/$, при продаже –  25,8400 грн/$, на закрытии – 25,9900/26,0100 грн/$.

На 13 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,86 грн/$ (за два дня курс упал на 0,5 грн).

С начала года официальный курс гривны к доллару уже опустился более чем на 2 грн.

График: bank.gov.ua
График: bank.gov.ua

Теги: Украина, НБУ, межбанк, курс валют, валютный рынок, курс доллара, курс гривны
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