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НБУ продал на межбанке еще $220 млн для стабилизации курса

С начала недели Национальный банк Украины продал на межбанке $840 млн, чтобы сгладить курсовые колебания. Ключевым на валютном рынке регулятор считает психологический фактор.

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НБУ сообщил, что спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров
НБУ сообщил, что спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров
Фото: Photos of architecture National Bank of Ukraine / Flickr

В течение 12 марта Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке более $220 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Об этом регулятор сообщил в Facebook. 

На открытии межбанка НБУ провел первый в 2020 году аукцион по продаже валюты.

"Несмотря на объявленный объем аукциона на общую сумму в $200 млн, общий объем заявок со стороны участников рынка составлял лишь $86,4 млн, из которых были удовлетворены заявки на $75,9 млн. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 25,81 грн/$", – сообщил регулятор. 

Аукцион не удовлетворил спрос на валюту, поэтому НБУ продолжил интервенции и продал еще почти $150 млн.

"Это поддержало котировки на рынке на уровне 25,8–26,0 грн/$. Таким образом, Национальный банк не менял общий тренд, который формировал рынок, а только сглаживал чрезмерные колебания", – сказано в сообщении.

В целом на этой неделе для поддержки курса гривны Нацбанк уже продал $840 млн

В НБУ подчеркнули, что ключевым на валютном рынке сейчас считают психологический фактор.

"Спрос на валюту в основном формируется со стороны населения и отечественных компаний-импортеров. В то же время экспортеры уменьшили продажу своих поступлений. Впрочем, такая ситуация не является отражением фундаментальных трендов в экономике, ведь украинский экспорт продолжает расти, а цены на импортные энергоносители снижаются", – объяснили в центробанке. 

Нацбанк отметил, что международные резервы Украины превышают $26 млрд, поэтому при необходимости регулятор готов проводить интервенции по продаже валюты. 

https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2520240474856776

Утром 10 марта, после понедельничного рекордного падения цены на нефть и обвала на мировых финансовых рынках, на открытии межбанка курс гривны к доллару снизился до 25,2725 грн/$ – до минимума с сентября 2019 года, после чего НБУ начал выходить на межбанк с интервенциями.

На открытии торгов 12 марта курс при покупке составлял 25,8000 грн/$, при продаже –  25,8400 грн/$, на закрытии – 25,9900/26,0100 грн/$.

С начала месяца доллар на межбанке подорожал на 1,25 грн, пишет LIGA.net

На 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 25,62 грн/$ (по сравнению с предыдущим днем национальная валюта подешевела на 31 коп.).

Теги: НБУ, межбанк, Нацбанк
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