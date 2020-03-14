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Верланов: Налоговая усиливает меры безопасности по противодействию угрозе распространения коронавируса

Государственная налоговая служба разослала территориальным органам письмо с перечнем неотложных мер, разъяснительные постеры и видео о противодействии распространению COVID-19, сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

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Сергей Верланов: Здоровье людей превыше всего. Поэтому сегодня не может быть лишних мер безопасности
Сергей Верланов: Здоровье людей превыше всего. Поэтому сегодня не может быть лишних мер безопасности
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал в Facebook 13 марта, какие меры предпринимает в ведомстве для противодействия распространению нового коронавируса.

"Утром провел внеплановое селекторное совещание с регионами по поводу эпидемии коронавируса COVID-19. Всем известно, насколько сложной является ситуация в Италии, Франции, Германии и других странах. Как показывает мировая практика, на ранних стадиях распространения болезни необходимо действовать решительно. Мы уже видим, что страны, которые действуют на опережение, которые провели мероприятия, которые на тот момент казались непропорциональными, ощутимо уменьшили количество смертей. Здоровье людей превыше всего. Поэтому сегодня не может быть лишних мер безопасности. Как глава налоговой я лично отвечаю за здоровье и жизнь наших сотрудников, поэтому обязанность руководства службы – быть на шаг впереди. Цена бездействия может оказаться слишком высокой", – написал глава ГНС.

https://www.facebook.com/sergey.verlanov/posts/10158063593844803

Он подчеркнул, что сейчас самый высокий приоритет – обеспечение безопасности сотрудников службы и налогоплательщиков.

"Мы уже разослали территориальным органам письмо с перечнем неотложных мер, разъяснительные постеры и видео. Снимаем серию информационных видеоуроков по пользованию электронными сервисами. Использование электронного кабинета позволит плательщикам меньше посещать налоговую и тем самым снизить опасность инфицирования. Первые такие видео появятся на следующей неделе. Призываю и сотрудников ГНС, и налогоплательщиков осознать серьезность ситуации. Каждый на своем месте должен принять все меры для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Уверен, что коллектив новой налоговой покажет пример эффективной командной работы перед лицом этой угрозы", – подытожил Верланов.

Инфографика: Державна податкова служба України / Facebook
Инфографика: Державна податкова служба України / Facebook

ГНС на своей странице в Facebook распространила видео с советами, как уберечься от заражения.

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/136743981071357/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

Теги: болезнь, инфекция, Сергей Верланов, Государственная налоговая служба Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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