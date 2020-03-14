В США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Что это означает? Главное

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома 13 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.
"Официально объявляю в стране чрезвычайное положение. Мои действия откроют доступ к $50 млрд – очень важной и большой сумме для штатов, территорий и населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью. Этим распоряжением я настоятельно призываю все штаты незамедлительно создать центры оперативного реагирования", – заявил президент.
Чрезвычайное положение вводится в соответствии с так называемым законом Стаффорда.
Закон Стаффорда был принят в 1988 году. Назван по имени сенатора-республиканца Роберта Стаффорда, который его продвигал. Закон дает право президенту США единоличным решением поручить Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях вводить особые меры по ликвидации последствий катастроф национального масштаба. Трамп за время своего президентства несколько раз пользовался этим правом – при выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии и ликвидации последствий наводнений на Среднем Западе. В связи с пандемией чрезвычайное положение вводится впервые с октября 2009 года, когда президент Барак Обама издал приказ об особых мерах во время вспышки свиного гриппа.
Трамп отметил, что в общей сложности планируется произвести за счет бюджета и распределить около 5 млн тестов на коронавирус. Он настоятельно рекомендовал сдавать анализы только людям с симптомами, соответствующими болезни COVID-19.
Указ о введении режима чрезвычайного положения наделяет министерство здравоохранения новыми, более широкими полномочиями. Всем больницам и медицинским работникам будет предоставлена возможность проявлять максимальную гибкость для реагирования на вирус и при уходе за пациентами, отметил глава Белого дома.
В планах властей – создать сеть мобильных пунктов тестирования, чтобы граждане могли сдавать мазки на исследование, не выходя из машины, добавил президент.
Специальных карантинных мер (подобно тем, что принимались в Китае и в Италии) Штаты не вводят. Трамп подчеркнул, что запрета на перемещение между регионами не будет, хотя, по его словам, в сложившейся ситуации "оставаться дома – это неплохо". Также, по мнению главы Белого дома, нет необходимости закрывать границу с Канадой.
Трамп отстаивал свое решение закрыть авиасообщение с Европой, хотя это привело 12 марта к панике на американском фондовом рынке.
Спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси в своем заявлении 13 марта отметила, что в ближайшее время парламент примет законопроект, который позволит оперативно реагировать на распространение коронавируса.
"Три наиболее важные части этого законопроекта – тестирование, тестирование, тестирование. Закон облегчит бесплатное тестирование на коронавирус для всех, включая незастрахованных", – сказала она.
Проект предусматривает гарантированные две недели оплачиваемого отпуска по болезни и уходу за теми, кто затронут коронавирусом, дополнительные пособия по безработице, бесплатные завтраки для детей, которые не посещают школу из-за карантина, пояснила Пелоси.
Право принимать решения о конкретных мерах по противодействию эпидемии предоставлено местным властям. В ряде населенных пунктов закрыты школы, введен запрет на проведение массовых собраний и спортивных мероприятий.
В штате Вашингтон крупные предприятия (например, офисы Microsoft и Amazon) призвали сотрудников работать из дома.
Национальная хоккейная лига прервала сезон из-за эпидемии.
14 марта в Калифорнии закрывают крупнейший парк развлечений Disneyland.
По данным Центра по контролю заболеваний на вечер 13 марта, на территории Соединенных Штатов взято 1629 позитивных тестов на COVID-19. Еще 49 американцев заразились за границей. 41 человек скончался.
Наибольшее количество летальных исходов – в штате Вашингтон на северо-западе страны (31).
Коронавирус распространен во всех штатах, кроме Айдахо, Алабамы, Аляски и Западной Вирджинии.
С начала марта фиксируется резкий всплеск числа заболевших.
На пресс-конференции сразу несколько журналистов интересовались переговорами президента с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. У одного из членов бразильской делегации, который фотографировался с Трампом, нашли коронавирус. У Болсонару также подозревали заражение.
"Я не знаю джентльмена, о котором мы говорим. Понятия не имею, кто он, не видел снимок. Иногда я делаю сотни фотографий в день, и в тот вечер сделал сотни фотографий. Так что я просто не знаю. Я общался с президентом Болсонару, наверное, два часа, но у него отрицательный результат [теста на коронавирус]", – сказал Трамп.
Репортеры продолжали спрашивать, намерены ли глава Белого дома и вице-президент Майк Пенс сдать анализы, поскольку их контакт с заразившимся был очевиден. 12 марта в администрации утверждали, что в тестах нет необходимости.
Произошел следующий диалог Трампа с журналистом.
Вопрос: Медики говорят, что у вас может быть заболевание, даже если нет симптомов. Вы проявляете эгоизм, не проходя тестирование и подвергая опасности...
Трамп: Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование.
Вопрос: Так вы собираетесь?
Трамп: Скорее всего, да. Более чем вероятно.
Вопрос: Как вы считаете, когда это произойдет?
Трамп: Не по этой причине, а потому, что я думаю, что сделаю это в любом случае. Довольно скоро.
Вопрос: Вы дадите нам знать о результатах?
Трамп: Мы работаем над этим. Составим график.