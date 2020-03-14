В США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. Что это означает? Главное

Трамп ответил на вопрос, пройдет ли он тестирование на коронавирус после контакта с зараженным Фото: ЕРА

Что сказал Трамп?

На пресс-конференции в Розовом саду Белого дома 13 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

"Официально объявляю в стране чрезвычайное положение. Мои действия откроют доступ к $50 млрд – очень важной и большой сумме для штатов, территорий и населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью. Этим распоряжением я настоятельно призываю все штаты незамедлительно создать центры оперативного реагирования", – заявил президент.

Чрезвычайное положение вводится в соответствии с так называемым законом Стаффорда.

Закон Стаффорда был принят в 1988 году. Назван по имени сенатора-республиканца Роберта Стаффорда, который его продвигал. Закон дает право президенту США единоличным решением поручить Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях вводить особые меры по ликвидации последствий катастроф национального масштаба. Трамп за время своего президентства несколько раз пользовался этим правом – при выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии и ликвидации последствий наводнений на Среднем Западе. В связи с пандемией чрезвычайное положение вводится впервые с октября 2009 года, когда президент Барак Обама издал приказ об особых мерах во время вспышки свиного гриппа.

Трамп отметил, что в общей сложности планируется произвести за счет бюджета и распределить около 5 млн тестов на коронавирус. Он настоятельно рекомендовал сдавать анализы только людям с симптомами, соответствующими болезни COVID-19.

Указ о введении режима чрезвычайного положения наделяет министерство здравоохранения новыми, более широкими полномочиями. Всем больницам и медицинским работникам будет предоставлена возможность проявлять максимальную гибкость для реагирования на вирус и при уходе за пациентами, отметил глава Белого дома.

В планах властей – создать сеть мобильных пунктов тестирования, чтобы граждане могли сдавать мазки на исследование, не выходя из машины, добавил президент.

Как это повлияет на жизнь американцев?

Специальных карантинных мер (подобно тем, что принимались в Китае и в Италии) Штаты не вводят. Трамп подчеркнул, что запрета на перемещение между регионами не будет, хотя, по его словам, в сложившейся ситуации "оставаться дома – это неплохо". Также, по мнению главы Белого дома, нет необходимости закрывать границу с Канадой.

Трамп отстаивал свое решение закрыть авиасообщение с Европой, хотя это привело 12 марта к панике на американском фондовом рынке.

Мобильный пункт тестирования на коронавирус в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк. Фото: ЕРА

Спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси в своем заявлении 13 марта отметила, что в ближайшее время парламент примет законопроект, который позволит оперативно реагировать на распространение коронавируса.

"Три наиболее важные части этого законопроекта – тестирование, тестирование, тестирование. Закон облегчит бесплатное тестирование на коронавирус для всех, включая незастрахованных", – сказала она.

Проект предусматривает гарантированные две недели оплачиваемого отпуска по болезни и уходу за теми, кто затронут коронавирусом, дополнительные пособия по безработице, бесплатные завтраки для детей, которые не посещают школу из-за карантина, пояснила Пелоси.

Право принимать решения о конкретных мерах по противодействию эпидемии предоставлено местным властям. В ряде населенных пунктов закрыты школы, введен запрет на проведение массовых собраний и спортивных мероприятий.

В штате Вашингтон крупные предприятия (например, офисы Microsoft и Amazon) призвали сотрудников работать из дома.

Национальная хоккейная лига прервала сезон из-за эпидемии.

14 марта в Калифорнии закрывают крупнейший парк развлечений Disneyland.

Какова ситуация с заболеваемостью в США?

По данным Центра по контролю заболеваний на вечер 13 марта, на территории Соединенных Штатов взято 1629 позитивных тестов на COVID-19. Еще 49 американцев заразились за границей. 41 человек скончался.

Наибольшее количество летальных исходов – в штате Вашингтон на северо-западе страны (31).

Коронавирус распространен во всех штатах, кроме Айдахо, Алабамы, Аляски и Западной Вирджинии.

С начала марта фиксируется резкий всплеск числа заболевших.

Графика: cdc.gov

А сам Трамп пройдет тест?

На пресс-конференции сразу несколько журналистов интересовались переговорами президента с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. У одного из членов бразильской делегации, который фотографировался с Трампом, нашли коронавирус. У Болсонару также подозревали заражение.

"Я не знаю джентльмена, о котором мы говорим. Понятия не имею, кто он, не видел снимок. Иногда я делаю сотни фотографий в день, и в тот вечер сделал сотни фотографий. Так что я просто не знаю. Я общался с президентом Болсонару, наверное, два часа, но у него отрицательный результат [теста на коронавирус]", – сказал Трамп.

Трамп встречался с Болсонару 7 марта. У сотрудника администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена (выглядывает из-за плеча Трампа) обнаружили COVID-19. Фото: ЕРА.

Репортеры продолжали спрашивать, намерены ли глава Белого дома и вице-президент Майк Пенс сдать анализы, поскольку их контакт с заразившимся был очевиден. 12 марта в администрации утверждали, что в тестах нет необходимости.

Произошел следующий диалог Трампа с журналистом.

Вопрос: Медики говорят, что у вас может быть заболевание, даже если нет симптомов. Вы проявляете эгоизм, не проходя тестирование и подвергая опасности...

Трамп: Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование.

Вопрос: Так вы собираетесь?

Трамп: Скорее всего, да. Более чем вероятно.

Вопрос: Как вы считаете, когда это произойдет?

Трамп: Не по этой причине, а потому, что я думаю, что сделаю это в любом случае. Довольно скоро.

Вопрос: Вы дадите нам знать о результатах?

Трамп: Мы работаем над этим. Составим график.