Аваков о принятых в Украине мерах против коронавируса: Вероятно, вскоре ограничения будут еще жестче

Действия украинских властей призваны замедлить распространение коронавируса в Украине и минимизировать источники вирусного поражения, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти могут ужесточить меры по противодействию коронавирусу в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Президент и правительство приняли несколько резких ограничительных мер. Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", – отметил Аваков.

По его словам, Украина опирается в этом вопросе на опыт других стран.

"Задача – как можно более замедлить распространение вируса в Украине, минимизировать источники вирусного поражения, квалифицированно лечить пораженных граждан. Нужно дать возможность населению и системе здравоохранения отрабатывать качественно возникающие случаи поражения вирусом", – написал Аваков.

Он призвал украинцев при малейших симптомах и подозрении самоизолироваться и связаться с медиками по телефону.

"Только 20% зараженных людей требуют госпитализации, 80% пораженных при инструкциях врача справятся с болезнью дома (таков опыт других стран). 5% требуют реальной интенсивной терапии. 1% требуют терапии максимальной интенсивности с подключением искусственной вентиляции легких, аппаратов искусственных почек и сердца. Ваша дисциплина при недомогании или даже поражении вирусом – если у вас легкая форма – спасет жизни тем 5% и 1%, кто требует предельного внимания медиков. Это очень важно! Изоляция – это то, что каждому из нас просто сделать. И это нужно сделать", – добавил глава МВД.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня ночью госпитализировали мать с двумя детьми.