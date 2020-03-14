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С начала года в Украине на коронавирус проверили 500 образцов

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья Украины поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19. Три случая подтверждены лабораторно, 61 – отрицательный, еще три образца исследуются, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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В Украине подтвердилось три случая заболевания COVID-19
В Украине подтвердилось три случая заболевания COVID-19
Фото: ЕРА

С начала года референс-лаборатория Центра общественного здоровья проверила на коронавирусную инфекцию около 500 образцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"По состоянию на утро 14 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области – два случая, в Житомирской – один (летальный случай). Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 67 сообщений о подозрении на COVID-19 (три случая подтверждены лабораторно, 61 – отрицательные, коронавируса нет, три образца исследуются). Все три случая COVID-19 подтверждены исследованиями лаборатории Центра общественного здоровья Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вирусологическая референс-лаборатория продолжает исследовать не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1479745665521867

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение с заграницей в ночь на 17 марта.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

В Черновицкой области с подозрением на коронавирус сегодня ночью госпитализировали мать с двумя детьми.

Теги: Украина, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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