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Из-за коронавируса сотрудники штаб-квартиры ООН до середины апреля будут работать удаленно

Через три недели в ООН проведут оценку мер по сокращению персонала в здании штаб-квартиры в Нью-Йорке.

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Штаб-квартира ООН переходит на удаленную работу
Штаб-квартира ООН переходит на удаленную работу
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш издал распоряжение, согласно которому сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с 16 марта по 12 апреля будут работать из дому. Об этом говорится в Twitter ООН. 

"Все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома с 16 марта по 12 апреля. Через три недели будет проведена оценка мер по сокращению персонала в здании ООН", – отметили в организации.

12 марта стало известно, что сотрудница постоянного представительства Филиппин при ООН заразилась коронавирусной инфекцией. В последний раз женщина посещала штаб-квартиру ООН 9 марта. Первые симптомы заболевания у нее появились 10 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 14 марта, в Китае с момента вспышки коронавируса общее число заболевших составило 80 824. Излечился от болезни 65 541 человек, умерло – 3189. За пределами Китая по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира, 1775 человек погибли.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: ООН, Нью-Йорк, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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