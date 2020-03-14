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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о бесплатном тестировании на коронавирус

За принятие акта о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и предоставлении финансовой помощи людям, пострадавшим от пандемии COVID-19, голосовали представители обеих парламентских партий США. Президент Дональд Трамп обещал, что подпишет закон.

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Обсуждение и принятие законопроекта в Конгрессе затянулось до позднего вечера
Обсуждение и принятие законопроекта в Конгрессе затянулось до позднего вечера
Фото: ЕРА

Палата представителей Конгресса США в ночь на 14 марта одобрила законопроект, направленный на смягчение экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

В поддержку двухпартийного законопроекта проголосовало 363 конгрессмена, против – 40.

Акт, известный как "Семьи прежде всего", включает положения, которые предусматривают двухнедельный оплачиваемый отпуск по болезни, увеличивают размер страховки по безработице и гарантируют, что все американцы смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус.

Накануне голосования президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поддерживает законопроект, и пообещал вскоре подписать его.

Принятию акта предшествовала дискуссия спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с министром финансов Стивеном Мнучиным относительно средств, которые предприятия должны выделить на оплату отпуска по болезни, отмечает The Hill. Рост числа заболевших в США ускорил достижение договоренности между республиканцами и демократами, сказано в публикации.

6 марта вице-президент Майк Пенс заявил, что у Соединенных Штатов нет достаточного количества тест-систем для выявления коронавируса, сообщало Reuters.

13 марта Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он сообщил, что из федерального бюджета выделят $50 млрд на нужды местных властей. В общей сложности планируется произвести за счет бюджета и распределить около 5 млн тестов на коронавирус. Трамп настоятельно рекомендовал сдавать анализы только людям с симптомами, соответствующими болезни COVID-19.

Теги: США, безработица, чрезвычайное положение, Дональд Трамп, законопроект, Майк Пенс, Палата представителей, Нэнси Пелоси, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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