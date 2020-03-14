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Польша и Словакия закрывают границы из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 власти Польши и Словакии объявили, что граждане, возвращающиеся в эти страны, пройдут обязательный 14-дневный карантин.

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Пограничный пункт "Хижне" на границе Польши и Словакии. Обе страны заявили о новых ограничительных мерах в связи с эпидемией
Пограничный пункт "Хижне" на границе Польши и Словакии. Обе страны заявили о новых ограничительных мерах в связи с эпидемией
Фото: ЕРА

Польша с 15 марта приостанавливает международные пассажирские железнодорожные и авиасообщения и запрещает въезд в страну иностранцам. Об этом 13 марта распорядился премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщила его канцелярия в Facebook.

Граждане Польши, возвращающиеся из-за рубежа, будут обязаны пройти 14-дневный карантин.

Границы остаются открытыми для грузового транспорта. Внутренние пассажирские перевозки будут осуществляться в обычном графике.

Магазины и банки работают как обычно, а ресторанам и кафе разрешено работать только на вынос или в режиме доставки продуктов.

Все собрания численностью более 50 человек, включая государственные органы и религиозные службы, запрещены.

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/posts/10158441896039653

12 марта правительство Словакии объявило на своем сайте о закрытии границ и запрете въезда иностранцев. Прекращают работу аэропорты. Все, кто возвращается в Словакию из-за рубежа, будут отправлены на 14-дневный карантин.

Время работы торговых центров ограничат, бары, дискотеки, школы и дошкольные учреждения в стране будут закрыты с 16 марта.

Премьер-министр Петер Пеллегрини в обращении к нации 13 марта подчеркнул, что речь идет о попытках предотвратить неконтролируемое распространение вируса в Словакии.

"Мы видим трансляции из европейских больниц, где кровати стоят в коридорах или холлах. Из самых передовых стран мира мы слышим предупреждение о том, что до двух третей населения планеты могут заразиться коронавирусом. Поэтому следует соблюдать крайнюю осторожность и жесткие профилактические меры. Однако я решительно отвергаю искусственную панику и, в частности, отвратительное злоупотребление ею в политических целях", – сказал Пеллегрини, призвав четко следовать указаниям врачей относительно гигиены и ограничения личных контактов.

https://www.facebook.com/pellegrini.peter/videos/2823893471061165/

По данным министерства здравоохранения Словакии на 13 марта, в стране зафиксировано девять положительных проб на коронавирус SARS-CoV-2.

В Польше на 13 марта зафиксировано 64 случая заражения, скончалось два человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае с момента вспышки общее число заболевших составило 80 824, умерло 3189 человек (13 – за последние сутки).

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР по состоянию на 13 марта коронавирусом заразилось 51 767 человек в 122 странах мира (7488 – за последние сутки). 1775 человек погибли, из них 335 – за последние сутки.

В Украине подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: Польша, Словакия, граница, карантин, иностранцы, ограничения, Матеуш Моравецкий, Петер Пеллегрини, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение
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