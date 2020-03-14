Кабмин решил эвакуировать украинцев из Италии

Правительство Украины поручило Министерству инфраструктуры, Минздраву, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из Италии, где фиксируется вспышка коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины сегодня на экстренном заседании принял решение эвакуировать граждан Украины, которые находятся на территории Италии. Об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", – говорится в сообщении.

Кабмин обсудил процедуру вывоза украинских граждан. Речь, в частности, шла о том, что Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет проводить эвакуацию.

Государственная пограничная служба, в свою очередь, должна обеспечить первоочередной контроль во время пересечения государственной границы.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

По состоянию на 13 марта в Италии зафиксировано 1266 смертей от коронавируса SARS-CoV-2, общее количество инфицированных увеличилось до 17 660.

Среди умерших за последние сутки в Италии от коронавируса – 65-летняя гражданка Украины, которая работала в провинции Брешия.

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся до 25 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.