Коронавирус SARS-CoV-2. В Иране количество умерших превысило 600

За сутки в Иране зафиксировано 1365 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Иране число жертв эпидемии заболевания COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 611. Об этом на брифинге в Тегеране 14 марта сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует агентство IRNA.

За последние 24 часа скончалось 97 человек.

Выявлено 1365 новых случаев заболевания. Общее количество инфицированных составляет 12 729.

4339 иранцев выздоровели.

Власти закрыли школы и университеты, отменили культурные и религиозные собрания, проводится постоянная дезинфекция в общественных местах, подчеркнул Джаханпур.

Иран находится на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом после Китая и Италии. Власти страны запросили у Международного валютного фонда $5 млрд на борьбу с эпидемией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.