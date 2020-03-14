Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Коронавирус SARS-CoV-2. В Иране количество умерших превысило 600

За сутки в Иране зафиксировано 1365 новых случаев коронавирусной инфекции.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Иране постоянно дезинфицируют улицы
В Иране постоянно дезинфицируют улицы
Фото: ЕРА

В Иране число жертв эпидемии заболевания COVID-19, которое вызывается новым коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 611. Об этом на брифинге в Тегеране 14 марта сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует агентство IRNA.

За последние 24 часа скончалось 97 человек.

Выявлено 1365 новых случаев заболевания. Общее количество инфицированных составляет 12 729.

4339 иранцев выздоровели.

Власти закрыли школы и университеты, отменили культурные и религиозные собрания, проводится постоянная дезинфекция в общественных местах, подчеркнул Джаханпур.

Иран находится на третьем месте по количеству заболевших коронавирусом после Китая и Италии. Власти страны запросили у Международного валютного фонда $5 млрд на борьбу с эпидемией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Теги: Иран, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS