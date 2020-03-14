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ПРОИСШЕСТВИЯ

Женщину, умершую от коронавируса в Радомышле, хоронили без присутствия родственников

В Радомышле Житомирской области похоронили 71-летнюю женщину, которая 13 марта умерла от коронавируса. Погребение состоялось согласно процедуре, рекомендованной областным управлением здравоохранения.

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В Радомышле продезинфицировали церковь, которую посещала покойная
В Радомышле продезинфицировали церковь, которую посещала покойная
Фото: zt.dsns.gov.ua

71-летнюю украинку, которая умерла от коронавирусной инфекции, 14 марта похоронили в Радомышле Житомирской области, родственников на похоронах не было. Об этом агентству "Укринформ" сообщил городской голова Радомышля Владимир Тетерский.

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", – сказал мэр.

По его словам, во время погребения на кладбище присутствовали только работники ритуальных служб. Семья умершей сейчас находится в самоизоляции дома.

1 марта женщина вернулась из Польши, затем гостила у родных во Львове. 3 марта почувствовала себя плохо, но к медикам не обращалась. Ее госпитализировали только утром 12 марта. Врачи обнаружили осложнение – воспаление легких.

13 марта состояние заболевшей ухудшилось, ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В тот же день она скончалась, став первой жертвой болезни COVID-19 в Украине.

В Радомышле провели дезинфекцию в церкви, которую незадолго до госпитализации посещала покойная.

В Украине по состоянию на 13 марта было зафиксировано три случая заражения коронавирусом (еще два, помимо Радомышля, в Черновицкой области). Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: похороны, кладбище, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Радомышль, Владимир Тетерский
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