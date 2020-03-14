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Коронавирус SARS-CoV-2. Совет церквей Украины призвал верующих из группы риска посидеть дома

Провести дома не менее двух недель Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций призвал тех верующих, которые имеют симптомы ОРВИ или прибыли из стран со вспышкой коронавируса.

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Верующих призвали молиться
Верующих призвали молиться
Фото: pixabay.com

13 марта Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обратился к верующим с призывом выполнить рекомендации, связанные с карантинными мероприятиями из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом информирует сайт совета.

"Если у вас есть симптомы ОРВИ или вы недавно прибыли из стран, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом, просьба провести дома не менее двух недель (инкубационный период коронавируса), избегая пребывания в людных местах, и обратиться за врачебной помощью", – сказано в сообщении.

В совете попросили с пониманием и ответственностью отнестись к карантину, введенному в Украине с 12 марта по 3 апреля, и призвали "избегать крайностей: не поддаваться паническим настроениям, но и не пренебрегать опасностью".

"Каждая из наших церквей и религиозных организаций с учетом своих особенностей принимает и будет принимать меры, связанные с карантином. Особенно призываем в это время к усилению молитв Всевышнему с просьбой о приостановлении и преодолении этой мировой пандемии. Верим в его помощь и остаемся бдительными по соблюдению профилактических мер", – говорится в обращении.

13 марта на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос попросил при богослужениях учитывать возможное распространение коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта по 3 апреля Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, а также запретил экспорт индивидуальных средств защиты (масок, халатов, перчаток) украинского производства. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев и прекратить авиасообщение.

В Украине по состоянию на 13 марта было зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна женщина скончалась. Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии.

Теги: Украина, религия, церковь, карантин, молитва, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ОРВИ, коронавирус
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