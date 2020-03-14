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18 подозрений на коронавирус не подтвердились, образцы продолжают поступать – Минздрав Украины

В течение сегодняшнего дня Центр общественного здоровья Минздрава Украины получил 15 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, сообщил и.о. директора центра Игорь Кузин.

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Кузин: Образцы продолжают поступать не только на общенациональном уровне, но и на уровне 11 областей Украины, которые получили тест-системы
Кузин: Образцы продолжают поступать не только на общенациональном уровне, но и на уровне 11 областей Украины, которые получили тест-системы
Фото: EPA

18 подозрений на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Об этом на брифинге 14 марта сообщил и.о. директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал "24".

"Центр общественного здоровья в течение сегодняшнего дня получил 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям. По состоянию на сейчас обработано 18 образцов, ни одного позитивного результата выявлено не было, но образцы продолжают поступать не только на общенациональном уровне, но и на уровне 11 областей Украины, которые получили тест-системы для проведения исследований", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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