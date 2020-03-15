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Трамп хотел переманить немецких ученых, чтобы они создали вакцину против COVID-19 "только для США" – СМИ

По информации издания Welt am Sonntag, президент США Дональд Трамп предлагал немецкой фирме CureVac высокое вознаграждение за разработку эксклюзивной вакцины от коронавирусной инфекции.

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Ученым пока не удалось создать вакцину от нового коронавирусного заболевания
Ученым пока не удалось создать вакцину от нового коронавирусного заболевания
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп стремился переманить в США немецких ученых, которые работают над вакциной против нового коронавируса. Об этом 15 марта сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в правительстве Германии.

Трамп также хотел заполучить вакцину "только для Соединенных Штатов", власти ФРГ делали все, чтобы не допустить этого, пишет газета.

Речь идет о биотехнологической компании CureVac из города Тюбинген. По данным Welt am Sonnntag, глава Белого дома безуспешно предлагал фирме крупное вознаграждение в обмен на эксклюзивное распоряжение результатами работы немецких специалистов.

Источник газеты в министерстве здравоохранения Германии отметил, что власти страны заинтересованы в том, чтобы вакцина и лекарства против COVID-19 были разработаны в Европе, в частности в ФРГ. По словам чиновника, правительство находится в интенсивном общении с фирмой CureVac.

В фирме отказались отвечать на вопросы издания.

На сайте CureVac размещено сообщение о встрече топ-менеджера компании Даниэля Меникеллы с Трампом, которая произошла в Вашингтоне 3 марта. Однако 11 марта стало известно об отставке Меникеллы, причина его ухода не называется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

Вакцины от COVID-19 пока нет.

Теги: США, Германия, ученые, Дональд Трамп, Тюбинген, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина
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