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В Китае увеличилось число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в КНР выявлено 20 заразившихся коронавирусом, 13 марта таких было 11.

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66 911 заболевших жителей Китая покинули больницы
66 911 заболевших жителей Китая покинули больницы
Фото: ЕРА

В течение суток 14 марта на материковой части Китая выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За предыдущие сутки новых случаев было 11.

Умерло еще 10 человек (все – в провинции Хубэй). Таким образом, к 15 марта число жертв коронавируса в Китае составило 3199.

Всего с момента вспышки общее число заболевших составило 80 844. Излечилось от болезни 66 911 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 14 марта, за пределами Китая коронавирусом заразилось 61 518 человек в 135 странах мира (9751 – за последние сутки). 2199 человек погибли, из них 424 – за последние сутки.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. Еще одна 65-летняя гражданка Украины умерла от коронавируса в Италии, где жила и работала.

Теги: ВОЗ, КНР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Хубэй, пандемия
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