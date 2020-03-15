В Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Согласно указу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, режим чрезвычайного положения вводится с 16 марта до 15 апреля. В стране выявлено восемь случаев заражения коронавирусом.

Особые меры в Казахстане предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных Фото: rus.azattyq.org

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Указ опубликовала 15 марта пресс-служба главы государства.

Чрезвычайное положение вводится на период с 8.00 16 марта до 7.00 15 апреля.

На период действия особого режима Токаев поручил ввести следующие временные меры и ограничения:

усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

ограничить функционирование крупных объектов торговли;

приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием министерства обороны и органов внутренних дел;

запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению МИД.

Правительству страны поручено "усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, которые имеют значение для определения эпидемиологической ситуации".

По данным министерства здравоохранения Казахстана на 15 марта, в стране выявлено восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе два – сегодня, сообщает "Радио Азаттык".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.