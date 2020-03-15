В Сирии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе выборов в парламент с апреля на май 2020 года.

Последние парламентские выборы в Сирии прошли в 2016 году Фото: ЕРА

Выборы в Народный совет (парламент) Сирии переносятся из-за коронавируса. Об этом 14 марта проинформировала в Twitter администрация президента страны Башара Асада.

В твите сказано, что в качестве меры предосторожности по борьбе с коронавирусом Асад издал указ о переносе выборов с 13 апреля 2020 года на 20 мая 2020 года.

По данным американского Института Джона Хопкинса, в Сирии по состоянию на 14 марта не зафиксировано ни одного носителя коронавируса.

Выборы в парламент Сирии проходят каждые четыре года, последние были 13 апреля 2016 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Института Джона Хопкинса, к 14 марта общее число зараженных в мире достигло 150 тыс., количество жертв превысило 5,6 тыс. человек.