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ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные из-за коронавируса

Футбольные клубы могут не отпускать футболистов в сборные на матчи национальных команд в марте и апреле.

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ФИФА рекомендует отменить все матчи сборных в марте и апреле
ФИФА рекомендует отменить все матчи сборных в марте и апреле
Фото: EPA

ФИФА на своем официальном сайте 13 марта сообщила, что клубы могут не отпускать своих футболистов в сборные из-за коронавируса SARS-CoV-2.

Организация отменила правило, которое принуждает клубы отпускать игроков в сборные, на март и апрель.

"ФИФА понимает, что проведение матчей в нынешних обстоятельствах может представлять потенциальный риск для здоровья игроков и широкой общественности. А также может поставить под угрозу спортивную составляющую, ведь одни команды смогут рассчитывать на самый сильный состав, а другие – нет", – пишет организация.

ФИФА рекомендует отменить все матчи национальных команд в марте и апреле, но решение остается за сборными.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

Теги: футбол, ФИФА, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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