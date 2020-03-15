УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь – СМИ

Чемпионат Европы по футболу может быть перенесен на зиму, чтобы дать командам закончить чемпионаты своих стран, пишет британское издание The Telegraph.

УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь 2020 года, пишет британское издание The Telegraph.

Вопрос будет рассматриваться 17 марта во время видеоконференции с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы.

Также на конференции будет обсуждаться судьба Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020. Сейчас оба турнира приостановлены.

УЕФА хочет перенести чемпионат Европы на декабрь, чтобы дать возможность национальным чемпионатам завершить сезон. Сейчас остановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Франции и многие другие лиги Европы.

Ранее французское издание l'Equipe сообщало, что УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти в 12 странах по всему континенту с 12 июня по 12 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.