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УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь – СМИ

Чемпионат Европы по футболу может быть перенесен на зиму, чтобы дать командам закончить чемпионаты своих стран, пишет британское издание The Telegraph.

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УЕФА проведет видеоконференцию 17 марта
УЕФА проведет видеоконференцию 17 марта
Фото: EPA

УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь 2020 года, пишет британское издание The Telegraph.

Вопрос будет рассматриваться 17 марта во время видеоконференции с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы.

Также на конференции будет обсуждаться судьба Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020. Сейчас оба турнира приостановлены.

УЕФА хочет перенести чемпионат Европы на декабрь, чтобы дать возможность национальным чемпионатам завершить сезон. Сейчас остановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Франции и многие другие лиги Европы.

Ранее французское издание l'Equipe сообщало, что УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти в 12 странах по всему континенту с 12 июня по 12 июля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.

Теги: футбол, УЕФА, Евро 2020, чемпионат Европы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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