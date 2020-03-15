УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь – СМИ

УЕФА может перенести чемпионат Европы по футболу на декабрь 2020 года, пишет британское издание The Telegraph.
Вопрос будет рассматриваться 17 марта во время видеоконференции с представителями всех 55 футбольных ассоциаций Европы.
Также на конференции будет обсуждаться судьба Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/2020. Сейчас оба турнира приостановлены.
УЕФА хочет перенести чемпионат Европы на декабрь, чтобы дать возможность национальным чемпионатам завершить сезон. Сейчас остановлены чемпионаты Италии, Испании, Англии, Франции и многие другие лиги Европы.
Ранее французское издание l'Equipe сообщало, что УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.
Чемпионат Европы 2020 года должен пройти в 12 странах по всему континенту с 12 июня по 12 июля.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на начало суток 15 марта в Китае зарегистрировано 80 844 случая инфицирования, из них 66 911 человек выздоровели, 3199 – умерли.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 14 марта за пределами Китая зарегистрировано 61 518 случаев заражения коронавирусом в 135 странах. 2199 человек умерли.