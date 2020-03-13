Украина приблизилась к Нидерландам в рейтинге коэффициентов УЕФА

В третью еврокубковую неделю после зимнего перерыва "Шахтер" победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1.

Украинская ассоциация по результатам еврокубковой недели осталась на 10-м месте в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

"Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы победил немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Этот результат принес украинской ассоциации 0,4 очка в рейтинг коэффициентов УЕФА.

Турция благодаря победе "Башакшехира" над "Копенгагеном" также заработала в рейтинг 0,4 балла. Нидерланды уже не имеют представителей в еврокубках и не прибавляют очки к своему рейтингу.

Украинская ассоциация имеет в активе 34,5 балла, у Турции, которая идет 11-й – 33,6 очка. У Нидерландов, которые идут девятыми, – 35,75 балла.

10-е место, которое в данный момент занимает Украина, позволяет второй команде из чемпионата стартовать со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда из ассоциации, которая занимает девятое место, стартует с третьего, более позднего, этапа.